Lula recebe condolências pela morte de Marisa Letícia

Do UOL, em São Bernardo do Campo (SP)

Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o apoio da ex-presidente Dilma Rousseff durante o velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia

Uma cerimônia aberta para o público e marcada por uma série de abraços de condolências no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva marca neste sábado (4) o velório da ex-primeira dama Marisa Letícia. Ela está sendo velada desde as 9h no salão nobre do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), onde os dois, viúvos à época, se conheceram na década de 1970.

De terno preto e ao lado do caixão, não lacrado, da mulher, Lula recebe desde as 10h condolências de políticos, trabalhadores, sindicalistas e de representantes de movimentos populares. A ex-presidente Dilma Rousseff esteve no velório por volta das 11h30.

Passaram pelo local os governadores Luiz Fernando Pezão, do Rio, e Fernando Pimentel, de Minas, além dos ex-ministros Miguel Rosseto, Gilberto Carvalho, Paulo Vanucchi, Miriam Belchior, Benedita da Silva e Luiz Dulci. Senadores e deputados federais e estaduais também cumprimentaram Lula. O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad também esteve no velório.

Reprodução/ Facebook Coroa de flores com mensagem assinada por Lula. Mais de cem coroas de flores foram enviadas para o velório de Marisa Letícia

O velório foi inicialmente fechado para a família. Por volta das 10h, ele foi aberto para o público e deve prosseguir até as 15h. Em seguida, o corpo segue para cremação.

Uma multidão que veio prestar prestar homenagens a Marisa Letícia forma fila do lado de fora do sindicato. O corpo dela está envolto pelas bandeiras do PT e do Brasil.

Lula recebe condolências durante velório

O corpo da ex-primeira-dama Marisa Letícia chegou às 9h na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Marisa Letícia morreu ontem às 18h57 por complicações decorrentes de um AVC (acidente vascular cerebral) do tipo hemorrágico e depois de ficar dez dias internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Sírio Libanês.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou um pouco antes do corpo da mulher, às 8h50. Lula chegou por um acesso pelos fundos e não falou com a imprensa.