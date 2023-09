Maierovitch: Autores do 8/1 entram para a História como traidores da pátria

Estamos diante de delitos coletivos, mas não é aquele tipo de multidão que ataca em efeito rebanho. Tudo isso tem um vínculo psicológico. Eles foram com o fim específico de derrubar a democracia e levar o Bolsonaro de volta. Este vínculo está bem comprovado e mostra a adesão ao plano. Com a adesão, estas condutas se tornam típicas. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Bergamo: Demonstração de tranquilidade com Cid revela Bolsonaro intranquilo

Mônica Bergamo revelou alguns detalhes da entrevista que fez no hospital com Jair Bolsonaro. Na conversa, a colunista se surpreendeu com o tom sereno do ex-presidente ao se referir a Mauro Cid, que fechou acordo de delação premiada. Para Bergamo, a aparente calma de Bolsonaro oculta um clima de preocupação e inquietação.

Bolsonaro demonstrava tranquilidade, mas podemos ter uma leitura de que isso revela uma intranquilidade. Em situações nas quais se sente seguro, ele parte para o ataque. Era comum ele ter respostas contundentes. Aqui, percebi nele o esforço e uma tentativa de transmitir tranquilidade e muita compreensão com esse que seria o 'traidor'. Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo

Decisão de Toffoli levar à devolução de dinheiro seria absurdo, diz ANPR

O presidente da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) Ubiratan Cazzeta considerou "absurda" a possibilidade de devolução de dinheiro após a anulação de todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht, conforme decisão do ministro do STF Dias Toffoli.