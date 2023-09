'Sem tempo para mau-caratismo', diz Jean Wyllys após denúncia por homofobia

O ex-parlamentar comentou que os cidadãos do estado poderiam ter sofrido menos com os impactos do episódio se "contassem com um governo que se importasse de verdade com os alertas emitidos por cientistas", escreveu Wyllys, declarando prestar "solidariedade" aos gaúchos.

Na publicação, Wyllys também expôs um print de uma conversa no WhatsApp com o jornalista Giovani Gafforelli, da Rádio Guaíba, em que o profissional pede um posicionamento do ex-deputado sobre o caso.

O petista escreveu que não queria se pronunciar e afirmou que deixaria Leite usar essa "litigância de má-fe" (agir com o objetivo de causar dano a um processo).

Ao UOL, a assessoria do governador Eduardo Leite disse que, "em princípio, ele não vai comentar" o caso.

Deixe o governador usar essa litigância de má-fé para levantar cortina de fumaça, junto com o MP, para esconder a sua incompetência no que diz respeito à proteção dos gaúchos em relação à crise climática. (...) Eu, de minha parte, desejo o melhor para os gaúchos e acho que, no momento, eles precisam de todo apoio e solidariedade.

Jean Wyllys, ex-deputado federal

A denúncia do MP e o caso

Na peça, o MP diz que Wyllys injuriou Eduardo Leite "ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, em razão de sua orientação sexual".