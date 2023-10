Boulos critica Nunes e anuncia Drauzio em equipe de pré-campanha

Para essa ação, a pré-campanha lançou o Movimento Salve São Paulo. A ideia, segundo Boulos, é que o grupo de coordenação política amplie o trabalho do movimento nos próximos meses.

Além da coordenação política, a pré-campanha conta com grupos temáticos como "cracolândia", educação e saúde pública. Na primeira equipe estão nomes como os do oncologista Drauzio Varella, do psiquiatra Arthur Guerra e do ex-secretário de Segurança Urbana, Benedito Mariano. "É um grupo multidisciplinar", disse Boulos.

O pré-candidato fez duras críticas à gestão do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e elogiou ex-prefeitos como Luiza Erundina (Psol), Gilberto Kassab (PSD), Marta Suplicy (sem partido) e Bruno Covas (que morreu em 2021 e tinha Nunes como vice).

Qual o legado da gestão Ricardo Nunes? Dobrar a população de rua, espalhar a 'cracolândia' pelo centro inteiro? Se você olhar, é uma gestão que quando faz, faz de forma mal feita e suspeita.

Guilherme Boulos, deputado federal e pré-candidato a Prefeitura de São Paulo

Pesquisa Datafolha mostrou Boulos liderando as intenções de voto para prefeitura da capital com 32% — o atual prefeito aparece em segundo lugar com 24%. A primeira reunião do grupo político da pré-campanha foi feita em um hotel na região central da capital paulista.

O grupo de coordenação política

A coordenação-geral da pré-campanha ficará sob a responsabilidade de Josué Rocha, atual chefe de gabinete de Boulos e ex-coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), e de Laércio Ribeiro, presidente do PT na capital paulista. Rocha também coordenou a campanha do deputado nas eleições de 2021.