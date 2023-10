Zambelli pediu endereço de Moraes, diz defesa de hacker; deputada nega

A defesa do hacker Walter Delgatti Neto diz que ele recebeu mensagens da deputada Carla Zambelli (PL-SP) pedindo o endereço do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

O que aconteceu

Zambelli teria feito os pedidos em novembro do ano passado. A informação foi publicada pelo g1 e confirmada ao UOL pelo advogado Ariovaldo Moreira, que representa Delgatti.