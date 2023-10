Após assassinato do irmão, Sâmia se licencia do cargo de deputada federal

Sâmia explicou que, em um primeiro momento, acreditou que o assassinato do seu irmão fosse uma represália a ela. No entanto, ela afirmou que atualmente acredita na principal hipótese, de que um dos médicos que estava com Diego, o Perseu, tenha sido confundido com um miliciano que atua no Rio.

A deputada falou ainda que tem medo de que o crime fique sem solução. "Conhecemos a segurança do Brasil e do Rio de Janeiro. E não se trata apenas de saber quem apertou o gatilho ou mandou apertar, mas há uma estrutura por trás. Isso foi consequência de algo maior."

Após o crime, a parlamentar disse que a família, através dos seus advogados, pediu acesso aos dados do inquérito sobre a morte do irmão. A declaração ocorreu durante o velório de Diego, no dia 6 de outubro, na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

A deputada declarou ainda que o pedido ocorreria dentro do que a lei brasileira permite e o objetivo seria "ter acesso às informações e acompanhar de perto todas as linhas e possibilidades de investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro".

Relembre o caso:

Marcos de Andrade Corsato, 62, Daniel Sonnewend Proença, 33, Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, e Perseu Ribeiro Almeida, 33, foram alvos do ataque a tiros, na avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca.