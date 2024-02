Preso ontem, Capitão Assumção já tirou tornozeleira em discurso a deputados

Assumção chegou a tirar a tornozeleira durante discurso na Assembleia Legislativa, em 2023. Em 7 de fevereiro do ano passado, ao discursar no plenário, ele tirou o aparelho de monitoramento e ficou sem ele por cerca de 4 minutos. "Sabe por que estou usando essa porcaria que não serve para nada? Cometi o terrível crime de opinião. Sabe de onde saiu esse crime de opinião? Dessa tribuna. Para que serve o deputado se ele não pode representar sua base?"

Capitão Assumção no dia em que foi alvo de mandado de busca e apreensão, em dezembro de 2022 Imagem: Reprodução/X/@capitaoassumcao

O advogado Felipe Dilen, que defende o deputado, diz que vai recorrer da decisão no STF. "A defesa acredita na Justiça e que serão restaurados os plenos direitos e garantias inerentes ao mandato do deputado estadual, nos termos do art 53 da CF/ 88. Ir contra a Constituição é a mesma coisa que violar o Estado Democrático de Direito."

Capitão Assumção utilizava as redes sociais, mesmo proibido pelo STF. Em 8 de janeiro de 2023, o parlamentar divulgou imagens das depredações no Congresso e no STF, mas apagou o vídeo depois.

No último domingo (25), postou imagens da manifestação em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, horas antes de ser preso, publicou um vídeo no plenário da Assembleia Legislativa do ES.

Deputado já ofereceu R$ 10 mil para quem matasse o assassino de uma mulher no ES em 2019. O crime a que se referia foi o assassinato de uma mulher de 26 anos na frente da filha e dentro da própria casa. "A jovem lá assassinada, quero ver quem vai correr atrás para matar esse vagabundo. R$ 10 mil daqui do meu bolso para mandar matar esse vagabundo. Eu tiro do meu bolso quem matar esse vagabundo. Não vale localizar o cara, tem que trazer o cara morto, aí eu pago", declarou ele na ocasião no plenário da Assembleia. A fala foi repudiada por instituições do estado e alvo de apuração pela Corregedoria da Ales.