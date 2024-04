Advogado do PL: Se não cassar Moro, TRE-PR descumpre jurisprudência do TSE

O ex-juiz responde a duas ações de investigação eleitoral. Uma delas foi protocolada pelo PL e outra pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV). Os partidos alegam que houve prática de caixa dois, abuso de poder econômico, uso de meios de comunicação e contratos irregulares por parte do senador.

União Brasil já estava preocupado com o que vinha acontecendo, diz advogado do PL

Ruiz Neto explicou que a Justiça Eleitoral solicitou ao Podemos e ao União Brasil para anexarem ao processo todos os documentos referentes à pré-campanha de Moro. Segundo o advogado do PL, um deles revela a preocupação do União Brasil com as consequências dos gastos do então candidato.

A advogada do partido enviou um e-mail aos envolvidos nos controles dos contratos alertando que poderia configurar uma campanha antecipada. Eles estavam preocupados com o que vinha acontecendo. O União Brasil juntou [o e-mail enviado pela advogada] no processo, a pedido da Justiça Eleitoral. Guilherme Ruiz Neto, advogado do PL

