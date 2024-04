Terça Livre, site de Allan dos Santos, ganha selo dourado em perfil no X

O Terça Livre, site do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, recebeu um selo dourado no perfil dele no X (antigo Twitter).

O que aconteceu

O perfil do site mostra que a verificação foi dada em março. Segundo as normas do X, a marca dourada é usada para identificar perfis de organizações que tiveram a autenticidade confirmada. Nessa categoria, a foto do perfil também fica quadrada — na formatação original do X, as imagens têm margem redonda.

Página do Terça Livre está parcialmente disponível no Brasil. Ao acessar o perfil por um computador, a plataforma diz que a conta está retida e nada é exibido. Pelo celular, é possível a foto do perfil, a imagem no topo da página, a mensagem da bio e o número de seguidores. Os posts continuam indisponíveis.