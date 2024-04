STJ aceita denúncia e mantém afastamento de desembargadora do TJBA

Na época da prisão, os advogados da desembargadora negaram a existência de provas. A defesa destacou que não há provas "capazes de indicar que a desembargadora Maria do Socorro tenha exercido qualquer papel, muito menos de destaque dentro do suposto esquema de funcionamento da organização criminosa de venda de decisões judiciais para legitimação de terras no oeste baiano."

O UOL tenta contato com os advogados da desembargadora e dos demais investigados em busca de um posicionamento sobre a decisão do STJ. O espaço segue aberto para manifestação.

Suspeitos teriam fracionado quantias vultosas

Movimentações financeiras entre as partes investigadas. O ministro Og Fernandes, relator, explicou que o MPF comprovou a existência de diversas movimentações financeiras entre as partes investigadas - operações que, conforme a acusação, seriam prova dos pagamentos realizados aos magistrados para a compra das decisões judiciais.

Fracionamento do pagamento. Og Fernandes destacou que, de acordo com a denúncia, os investigados buscaram acobertar as transações financeiras com o fracionamento de grandes quantias em pequenos valores, os quais poderiam escapar do controle realizado pelas instituições financeiras, em tática conhecida como smurfing.

O ministro entendeu que os fatos apontados pelo MPF não constituem meras ilações. Para ele, denúncia está ancorada em elementos concretos que permitem o prosseguimento da ação penal.