'Negacionista da economia': quem é deputado que bateu boca com Haddad

Ele começou sua carreira política em 2017, quando foi eleito vereador da capital mato-grossense pelo PSC, segundo o site da Câmara dos Deputados.

Mandato cassado. Em 2020, Brunini teve o mandato cassado por 14 votos a 11, por quebra de decoro parlamentar. Em janeiro do ano passado, a cassação foi anulada pela Justiça.

Ainda em 2020, Brunini concorreu à prefeitura de Cuiabá. Ele perdeu a eleição no segundo turno.

Em 2022, foi eleito deputado federal pelo estado do Mato Grosso, pelo PL — partido de Jair Bolsonaro. Ainda de acordo com seu site, o posicionamento de Brunini é "pró-vida, pró conservadorismo, luta pela defesa pessoal e propriedade privada, pró empreendedorismo, a favor da educação e da escola sem partido, em defesa do SUS e da saúde pública funcionando de forma correta, pela manutenção da liberdade pessoal do indivíduo e pela liberdade religiosa".

Apoio ao ex-presidente. No Instagram, onde acumula 285 mil seguidores, o deputado coleciona publicações ao lado de Bolsonaro, sempre demonstrando apoio ao ex-presidente.