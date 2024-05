Tales: Governo se prepara para ataques de bolsonaristas por morte de refém

O governo Lula está preocupado com a reação dos bolsonaristas à morte de Michel Nisenbaum, brasileiro que era mantido refém pelo Hamas, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta (24).

Não havia mais o que o governo brasileiro fazer em relação aos reféns, exceto falar mais no assunto e citar o Michel. A visão do governo é um pouco do [Celso] Amorim [assessor especial para assuntos internacionais da Presidência], formal, de 'fizemos o que era possível'. E muito de se preparar para as críticas que vêm não só por não ter contato com a família como da polarização com o bolsonarismo.