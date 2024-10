Em evento com Nunes, Tarcísio diz que Sabesp privatizada não será como Enel

Fala do governador foi uma resposta a Guilherme Boulos (PSOL), que disse temer pela Sabesp. "Meu receio é que a gente tenha logo mais a Enel da água", afirmou o candidato do PSOL em evento nesta terça-feira (15). "Os nossos adversários enchem a boca para falar que privatização resolve tudo. Nós estamos vendo uma empresa que foi privatizada e piorou."

Nunes voltou a cobrar o governo Lula, a quem responsabilizou pela "omissão". "Eu sempre fui muito respeitoso com o presidente Lula. A minha relação com o governo federal é muito boa na interlocução com o ministro [Alexandre] Padilha. O ministro Wellington Dias [Desenvolvimento e Assistência Social] me liga. O [ministro da Educação] Camilo Santana me liga", afirmou o candidato à reeleição.

Prefeito de São Paulo disse que caberia ao presidente pressionar o órgão regulador. "A única coisa que eu peço é que o presidente Lula e o ministro de Minas e Energia entendam o sofrimento de São Paulo. Está na mão deles. Se a gente não mostrar isso para a sociedade, eles não vão fazer nada. Vai vir outro vento e outra chuva e nós vamos sofrer de novo", afirmou.

Entretanto, o governo federal precisaria de instrução da Aneel para intervir na Enel, afirma especialista. A reportagem ouviu de um especialista técnico no setor que a lei 12.767, de 2012, prevalece, e o ministério precisaria da instrução da Aneel para embasar o decreto do Presidente da República. A Aneel é uma autarquia (portanto, possui capacidade de autoadministração) em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

Análises da Aneel são o início do processo para uma eventual rescisão contratual. A Agência é responsável por fiscalizar e entender o que levou ao apagão. Em nota, a Aneel afirma que pediu no sábado (12) à área de fiscalização que intimasse a Enel para apresentar justificativas e proposta de adequação imediata do serviço. Caso as respostas não sejam satisfatórias, a Aneel afirma que vai instaurar um processo de recomendação de caducidade da concessão junto ao Ministério de Minas e Energia. Isso significa que o regulador vai recomendar o fim do contrato de concessão.