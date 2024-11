Brasil tem lugar para extrativismo e agronegócio, diz Marina na COP29

Marina também pediu financiamento para que países como o Brasil cuidem do meio ambiente. Sem financiamento, afirmou, "o que anunciamos serão apenas enunciados". "O que aconteceu no Brasil no Rio Grande do Sul, na Amazônia com as secas (...), o que aconteceu na Espanha [tempestades] e em várias regiões no mundo com ondas de calor avassaladoras, é uma demonstração de que não temos mais como adiar a adaptação e mitigação."

Vice-presidente Geraldo Alckmin comemorou conquistas do governo no combate ao desmatamento. "[Quero] dar os parabéns à ministra Marina porque reduziu 45,7% o desmatamento na Amazônia e no Cerrado, que aumentava havia cinco anos, e este ano caiu 25%", afirmou ele após fala de Marina na abertuta da Pavilhão do Brasil na COP29.

Ambientalistas alertam para o aumento da área de pastagem na Amazônia. O crescimento foi de 363% em 39 anos na região, segundo o MapBiomas, iniciativa multi-institucional de universidades, ONGs e empresas de tecnologia. O problema é atribuído sobretudo ao agro ilegal — enquanto o extrativismo sem licenças ambientais retira recursos naturais, como árvores e minérios, até mesmo em terras indígenas.

Tem outro aspecto que precisa ser considerado: a transformação dos nossos modelos de desenvolvimento. (...) Chegamos aqui [na COP] com um plano de desenvolvimento ecológico.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

O Brasil é o grande protagonista do debate de combate às mudanças climáticas. Temos a maior floresta do mundo, a energia elétrica mais limpa do mundo. Temos o melhor biodiesel do mundo.

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Desmatamento cresceu em julho

O desmatamento na Amazônia em julho, no entanto, aumentou. Embora de fato tenha caído 45,7% no acumulado de 12 meses terminado em agosto último, o desmatamento na floresta teve alta de 33,2% em julho em comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).