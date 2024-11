Quem é o tenente-coronel Hélio Lima, que tinha pendrive com plano de golpe

Lima tem formação e experiência na área de segurança e operações especiais. Ele é graduado em Ciências Militares pela Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) e possui um MBA em Segurança pela Faculdade Unyleya. Além disso, concluiu uma especialização em Segurança e Defesa Nacional pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e participou de cursos internacionais, como o "Stage de Sécurité des Hautes Personnalités" na França e o curso de Fuerzas Especiales na Colômbia.

Sua carreira incluiu o comando da 3ª Companhia de Forças Especiais, a Força 3, unidade militar baseada na Amazônia. No dia 19 de dezembro de 2023, ele assumiu o comando companhia, em solenidade realizada em Manaus. A cerimônia incluiu atos protocolares como discursos, entrega de medalhas e desfile da tropa, e contou com a presença do Comandante Militar da Amazônia, general Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, além de outras autoridades militares e civis.

A Força 3 é reconhecida por atuar em operações de guerra irregular, reconhecimento especial e ações diretas. Lima ocupou esse cargo até fevereiro de 2024, quando foi exonerado após ter sido alvo de uma operação da PF que apurou reuniões de teor golpista entre militares após a derrota de Bolsonaro na eleição.

Além da carreira militar, Lima também atuou no setor privado. Ele foi diretor-executivo da Extreme Adventures and Training LTDA, empresa voltada para treinamentos táticos e esportivos, e instrutor de programas de pós-graduação organizados pelo Ministério da Defesa.

Documento chamado "Operação Luneta" foi encontrado em pendrive que estava em posse do tenente-coronel. Também havia um arquivo chamado "Operação Pacificação Nacional" — ambos envolviam ações para anular as eleições de 2022, prender ministros do Supremo Tribunal Federal e convocar as Forças Armadas para assegurar o controle do governo após a ruptura democrática.

O que diz a PF sobre o tenente-coronel

Segundo a Polícia Federal, o tenente-coronel desempenhou um papel ativo nos planos para desestabilizar o governo eleito. Ele é suspeito de participar de reuniões estratégicas em que foram discutidas medidas para deslegitimar as eleições e monitorar adversários políticos, incluindo Lula e o ministro do STF Alexandre de Moraes.