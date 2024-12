Tarcísio e Derrite ouvem em evento que polícia recebe 'discurso populista'

Tarcísio demonstrou incômodo e tensão durante o evento. O governador manteve a cara sério e se movimentou na cadeira em diversos momentos.



Tarcísio chegou ao evento acompanhado de Ricardo Lewandowski, do STF, e de Guilherme Derrite. Após evitar aparições públicas no início da semana, a vinda do Secretário de Segurança Pública é mais um sinal de força junto ao governador, que disse nesta quarta-feira (6) que não o demitiria do cargo.

Ministro da Justiça participa do evento. Com a presença de Lewandowski e de Gilmar Mendes, também ministro do STF, o encontro de autoridades e especialistas visa discutir os desafios da segurança pública no país.

Lewandowski não fez menção aos últimos episódios de violência policial em São Paulo. Na quinta (5), o ministro disse acompanhar com preocupação o avanço dos casos de truculência em abordagens da PM e afirmou que estuda criar um ato normativo para instruir as corporações sobre o "uso progressivo da força".