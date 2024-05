Rússia utiliza mísseis norte-coreanos na Ucrânia, afirma EUA

"A análise confirma que a Rússia está utilizando mísseis balísticos produzidos na Coreia do Norte em sua guerra contra a Ucrânia", afirmou a agência americana em comunicado divulgado na quarta-feira (29), junto com o relatório.

"Foram encontrados destroços de mísseis norte-coreanos por toda a Ucrânia", acrescentou.

Seul acusa Pyongyang de enviar milhares de contêineres de armas para a Rússia, desafiando as sanções da ONU contra os dois países: a Rússia pela invasão à Ucrânia e a Coreia do Norte por seu programa nuclear.

Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, e uma das principais porta-vozes do governo, refutou as acusações como "absurdas" em maio, afirmando que Pyongyang "não tinha intenção de exportar suas capacidades técnicas militares para qualquer país".

Especialistas afirmam que a recente série de testes de armamentos da Coreia do Norte, incluindo mísseis de cruzeiro e outros projéteis balísticos, podem estar relacionados ao envio de armas para as tropas russas na Ucrânia.

O Ministério da Defesa sul-coreano disse à AFP que não tinha nada a comentar sobre o relatório.