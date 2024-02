Liberar caça foi um 'tiro pela culatra': controle dos javalis desafia o Brasil

Javalis se espalham pela ação humana

A pesquisa da UFPR, publicada no periódico One Health, se baseou nos registros da existência do animal em todas as regiões e biomas brasileiros. "O javali está indo para onde tem caça, ou seja, sua disseminação é feita de forma criminosa. Não tenho dúvida, porque ele está 'saltando' pedaços de terra para aparecer só onde tem mais caça ou perto das fazendas de caça", afirma o médico veterinário Alexader Biondo, um dos autores do estudo.

Ele conta que fenômeno semelhante ocorre nos Estados Unidos. "Como o animal naturalmente caminha pela terra, seria preciso ter a notificação da existência dele em todos os lugares, espraiando-se como nuvem. Mas isso não acontece. Por quê? Porque eles caçam o macho e prendem. Então, soltam a fêmea em outros lugares e levam os filhotes para criar em casa e soltar em outros lugares", explica Biondo. Não por coincidência, esse espalhamento obedece à malha rodoviária, conforme ressalta o pesquisador.

No relatório final do chamado Plano Javali, do Ibama, fica claro que as autoridades ambientais estão cientes do problema. O texto, de fevereiro deste ano, coloca entre os principais desafios o controle das "vias de introdução e dispersão", citando "as criações clandestinas" e "a soltura para caça".

O documento também afirma que, embora possa "parecer paradoxal" é preciso reforçar "ações de combate a caça" e que urge provocar uma "mudança na percepção da presença do javali como oportunidade de lazer e seu uso como bandeira pró-caça e pró-armas".

Controlador ou caçador

André Corrêa dos Santos, de 39 anos, produtor rural de Capão Alto (SC), já sentiu os impactos dos javalis em sua propriedade. Em outubro de 2023, os animais comeram o adubo usado na plantação.