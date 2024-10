O surpreendente flerte de Milei com a China - Ao contrário do que afirmou em campanha, presidente da Argentina agora quer estreitar os laços comerciais com o gigante asiático, "um parceiro comercial muito interessante porque não exige nada".O governo da Argentina vê o número mais importante do mês como uma confirmação: de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), a inflação no país caiu para 3,5% em setembro, o nível mais baixo desde 2021.

As bolsas sobem, o risco-país está caindo: o duro curso de reformas do governo do presidente libertário Javier Milei parece estar produzindo seus primeiros êxitos, pelo menos a julgar pelos principais dados econômicos.

Isso se não fosse o aumento da taxa de pobreza. Pois, de acordo com a Pontifícia Universidade Católica Argentina (UCA), essa taxa subiu para mais de 54% no primeiro semestre do ano. Embora tenha caído ligeiramente no segundo trimestre, a evolução da pobreza e da indigência será o indicador decisivo para a gestão Milei.