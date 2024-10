Tumba sob cenário de "Indiana Jones" encontrada em Petra

Radar de penetração terrestre

Richard Bates, geofísico da Universidade de Saint Andrews, usou um radar de penetração terrestre para detectar a presença de cavidades abaixo da estrutura. O equipamento permitiu a obtenção de "dados surpreendentes" que levaram à descoberta.

"As pessoas pensam que conhecem Petra; reconhecem o Tesouro", afirmou o diretor executivo do Centro Americano de Pesquisa (Acor) Pearce Paul Creasman, um dos líderes da escavação, ao jornal americano The New York Times. "Mas há muito mais debaixo de nossos pés", acrescentou.

Além dos doze esqueletos intactos, a tumba – que os pesquisadores dizem que pode ser anterior à construção do próprio Tesouro de Petra – contém também um tesouro de objetos de bronze, cerâmica e ferro. Entre as descobertas mais notáveis está uma rede de muros que dividia a câmara, uma característica estrutural nunca antes vista na cidade antiga.

Uma "coincidência" curiosa

A descoberta também atraiu a atenção do apresentador de televisão Josh Gates, do programa "Expedition Unknown", e sua equipe, que documentou parte da escavação. "A revelação desta câmara oculta nos surpreendeu por completo" disse Gates. "Levando em conta que quase todas as tumbas de Petra foram encontradas vazias, esta é talvez a mais importante já encontrada e uma descoberta de proporções históricas."