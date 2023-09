Nós Negros: com ministra negra, Lula poderia mudar a história do STF

***

JUSTIÇA... Jurandhir Pacífico, filho de Mãe Bernadete, que foi assassinada no terreiro do Quilombo Pitanga dos Palmares, se manifestou sobre a prisão dos suspeitos do crime e afirmou que quer saber quem mandou matá-la e por quê. Jurandhir disse que acredita que outras pessoas também estejam envolvidas no crime.

INSPIRADORAS 2023... O Prêmio Inspiradoras está chegando e irá contar com jurados negros renomados de diversas áreas, tais como Dandara Rudasan, ativista articuladora da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, Lívia Sant'Anna, promotora de Justiça da Bahia, Raull Santiago, empreendedor e ativista do Complexo do Alemão, e Regina Célia, cofundadora do Instituto Maria da Pena. O evento de premiação acontece na Casa Natura em São Paulo, no dia 16 de setembro.

***

PEGA A VISÃO

Laércio Zulu Imagem: Fernando Moraes/UOL