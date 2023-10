Primeiro voo da FAB com resgatados da guerra chega ao Brasil

Grande parte são turistas que foram surpreendidos pela violência do confronto entre Israel e o grupo extremista Hamas, da Palestina. Até agora mais de 1.700 brasileiros solicitaram a repatriação e aguardam novas viagens de volta. Uma nota divulgada pelo Itamaraty afirma que há listas de prioridades para os candidatos a um lugar em voos da FAB, e orienta os brasileiros a embarcarem também em voos comerciais no aeroporto Ben Gurion. Estão previstos mais cinco voos da FAB até domingo. Leia aqui. No quinto dia da guerra, as forças israelenses afirmam ter matado o filho e o irmão do comandante do Hamas.

Massacre em kibutz em meio a falhas na segurança. Nas proximidades da Faixa de Gaza, os civis israelenses que moravam no kibutz de Kfar Aza foram massacrados dentro de casa por membros do grupo palestino Hamas. Crianças, adolescentes, idosos, famílias inteiras tiveram os corpos queimados por granadas e receberam rajadas de tiros. A fazenda coletiva foi invadida na manhã de sábado (7), o primeiro dia dos confrontos.

"Muitos preferiram morrer queimados ou intoxicados pela fumaça, em vez de morrer nas mãos dos terroristas", disse o oficial israelense Omer Barak. "Encontramos muitos cadáveres dentro das casas". Na terça (10), os últimos dos cerca de 100 corpos foram retirados do local. Segundo especialistas, Israel confiou demais no aparato tecnológico de seu serviço de inteligência, que não conseguiu prever a invasão sem precedentes, por terra, céu e mar.

Banco do Brasil financiou viagens no vermelho. A empresa 123milhas tem dívidas de empréstimos bancários que somam R$ 115,8 milhões, informação do relatório da CPI das Pirâmides Financeiras. Em nota ao UOL, a empresa reconhece a dívida e nega irregularidade nos balanços.

O principal credor é o Banco do Brasil, que possui R$ 97,1 milhões a receber. De acordo com o relatório, a empresa era deficitária desde 2019, e as dívidas viraram uma "bola de neve".

As guerras também atravessam a comida típica. O falafel é aquele petisco com cheiro e sabor de Oriente Médio: entre os ingredientes estão a hortelã, o grão de bico triturado para fazer a massa, a pimenta síria. Também vai cebola, salsa e coentro nessa fritura bastante digna, um prato vegetariano cujas origens... estão onde mesmo?