Embate com Elon Musk pressiona parlamento a votar regulação das redes

* Mais dois desembargadores votam contra a cassação de Sergio Moro. O julgamento de ações que acusam o senador por abuso de poder econômico nas eleições de 2022 foi retomado ontem, e a votação está em 3 a 1 a favor de Moro. Se mais um desembargador votar a favor, haverá maioria contra a cassação. Três juízes ainda precisam votar e o julgamento será retomado hoje. Os que foram favoráveis a Moro afirmam que PL e PT, autores dos processos, não conseguiram comprovar que ele se beneficiou nas eleições devido aos gastos feitos durante a pré-campanha à Presidência, antes de decidir concorrer ao Senado. Caso Moro não seja cassado pelo TRE do Paraná, os autores das ações podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral.

* STF condena mais 14 pessoas por atos golpistas do 8/1. A maioria do plenário acompanhou o relator Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao pedir intervenção militar, o grupo do qual eles faziam parte tinha intenção de derrubar o governo eleito em 2022. As penas determinadas variam de 13 a 17 anos de prisão. Todos os acusados também foram condenados a pagar indenização por danos morais coletivos, no valor mínimo de R$ 30 milhões. Até agora, a Suprema Corte já condenou 173 acusados. Leia mais.

* Depois de cobranças, Lula elogia e defende ministra da Saúde. Nísia Trindade tem sofrido duras críticas em relação ao combate à epidemia da dengue, principalmente por integrantes do centrão, que defendem mudança no cargo. Lula defendeu a forma como a ministra tem gerido a pasta, mas pediu que ela fale mais diretamente com a população brasileira "porque muitas vezes o povo precisa de orientação". O presidente havia cobrado a mesma coisa de outros ministros na primeira reunião que teve com a equipe no mês passado. Na ocasião, Nísia foi muito cobrada e chegou a se emocionar, dizendo que sofria pressões. No evento de ontem, ela disse que tem uma boa relação com o Congresso e que, desde o ano passado, tem recebido deputados e bancadas. Leia mais.

* Lula vai pedir a especialistas dicas para baixar conta de luz. O governo fará hoje uma reunião com representantes do setor elétrico para discutir como amenizar o custo da energia, que é considerado um dos vilões da popularidade do presidente. A reunião terá a presença também dos ministros de Minas e Energia e da Casa Civil. A meta é fazer um diagnóstico sobre o que pressiona o custo da energia e receber sugestões para reduzir a tarifa de forma estrutural. Entenda o que está em discussão.