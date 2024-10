Corte de gastos: o que o mercado quer e o que o governo conseguirá

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Apesar dos bons números da economia, a entidade "mercado" segue pressionando o governo por um corte expressivo de gastos, que sinalize uma contenção da dívida brasileira e abra caminho para o país voltar ao grau de investimento.