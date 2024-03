R$ 210 por 3 hamburgueres: a Argentina não é mais barata para brasileiros

Diminuiu muito a venda de passeios turísticos, principalmente para os brasileiros. Esse foi o pior verão, tirando a pandemia.

Carlos Barra, que trabalha há oito anos no ramo

Um show de tango que as agências vendem hoje por, no mínimo, R$ 315 reais, custava metade do preço em novembro.

Um prato de bife de chorizo em um restaurante mais sofisticado, que antes custava o equivalente a 50 reais, hoje pode chegar ao triplo do preço.

Desde o fim do ano passado, agências de turismo receptivo com foco no turista brasileiro viram suas vendas caírem — o que não acontecia havia alguns anos. Foi na mesma época em que Javier Milei tomou posse na presidência.

Turista brasileiro João Gabriel, de Belo Horizonte, no café London, em Buenos Aires Imagem: Amanda Cotrim/UOL

Barra acredita que a queda na procura de turistas tem relação com a situação política e econômica do país. No entanto, o vendedor diz estar convicto de que a situação vai melhorar. "Serão meses difíceis, mas logo logo vamos estabilizar", diz ele — em discurso semelhante ao do presidente.