Racismo estrutural, alegado por Wanessa Camargo, não é álibi para racistas

O detalhe mais comentado sobre o pedido de desculpas foi justamente o uso do termo racismo estrutural, conceito popularizado no Brasil a partir da obra do jurista e filósofo do Direito, Sílvio Almeida, atual ministro dos Direitos Humanos, publicada em 2019, dentro da Coleção Feminismos Plurais.

No livro, Silvio Almeida explica que o racismo estrutural é o resultado de um conjunto de condições e processos históricos e políticos, que não começam no ato discriminatório, mas que constituem as relações de poder, e não são apenas uma questão moral.

O racismo é entendido como resultado de uma sociedade racista e das construções sociais vivenciadas por privilégios estruturalmente estabelecidos, tendo como sintoma a naturalização da condição da pessoa branca como regra e padrão.



O conceito não é novo, vem sendo debatido pelo menos desde a década de 1960. Nos últimos anos tem gerado reflexões aprofundadas, a exemplo do livro Racismo estrutural: uma perspectiva histórico-crítica, do professor da Universidade de São Paulo, Dennis de Oliveira, publicado em 2021. Na obra, o racismo é discutido para além dos comportamentos preconceituosos, mas sim como o aspecto central do processo histórico e econômico de formação do Brasil, tendo o escravismo como elemento da estrutura do capitalismo implantado no país.

"Racismo estrutural não é um álibi para racistas"

O ministro Silvio Almeida utilizou sua conta no X (antigo Twitter), nesta quinta-feira, 14, para falar que, vez ou outra, o conceito de racismo estrutural alimenta debates nas redes sociais pelos motivos mais inusitados, e de como algumas pessoas, inclusive estudiosos da academia, distorcem o conceito.

Almeida compartilhou um trecho do seu próprio livro, destacando que o propósito do seu olhar mais complexo para a temática é justamente afastar análises superficiais ou reducionistas sobre a questão racial que, além de não contribuírem para o entendimento do problema, dificultam em muito o combate ao racismo.