A Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) é uma estatal comandada pelo centrão. As obras citadas nessa reportagem não foram realizadas pela empresa alvo da operação da sexta — trata-se de outros contratos.

As fraudes apontadas pelo TCU

A vistoria do TCU fiscalizou dois contratos de pavimentação custeados pela Codevasf e que teriam orçamento de R$ 8,05 milhões — as obras, no entanto, custaram mais em razão de aditivos assinados após a empresa vencer a licitação.

Os técnicos identificaram que os aditivos foram feitos a pedido da empreiteira Engefort, com sede em Imperatriz (MA). Foi alegada a necessidade de ampliar a quantidade de material usado em razão de uma suposta alteração na programação de ruas asfaltadas — o que teria implicado um aumento da distância tanto para a jazida de asfalto como para o descarte, elevando o preço do transporte.

Em um dos contratos, por exemplo, as distâncias entre a jazida e a obra passaram de 8,9 km para 24,6 km e entre a obra e o descarte de 9,3 km para 17,8 km. Só com essa mudança, o valor do serviço pago pela Codevasf saltou de R$ 504 mil previstos para R$ 1,57 milhão.

Para o TCU, porém, não há justificativa técnica para os aditivos. Segundo o tribunal, a área urbana da cidade está concentrada em um raio de 1,5 km, e não haveria custos a mais. Além disso, afirma que não houve qualquer rua asfaltada além do previsto em contrato.