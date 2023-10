Tememos o anoitecer. Os drones, aviões de guerra, navios de guerra, foguetes pesados e bombas israelenses se espalharam como fogo.

Depois de tentar acalmar a mim e aos meus filhos, que muitas vezes acordam chorando, penso em meu pai, minha mãe e minha família, que estão abrigados longe, mas nas mesmas circunstâncias.

Você tenta pensar positivamente, que eles estão longe dos alvos dessas bombas, mas é em vão. Ficarei preocupada até ouvir suas vozes."

Um membro da defesa civil palestina passa por uma fenda em um prédio desabado atingido por um bombardeio enquanto procurava vítimas em Khan Yunis, na Faixa de Gaza Imagem: MAHMUD HAMS/AFP

MSF alerta para a situação 'catastrófica'

A organização MSF está ajudando autoridades de saúde palestinas com atendimentos, medicamentos e insumos em três hospitais de Gaza, mas tem alertada de que a situação no local é "catastrófica", com mais feridos do que a capacidade de atendimento, além de insumos insuficientes.