Estudo: Sobrecarga e exclusão de direitos agravam fome de mulheres negras

Tudo isso influencia na aquisição e no consumo de alimentos. Queremos posicionar essas nordestinas no centro do debate pelo acesso à comida de verdade. As perspectivas de gênero, raça e território não devem ser um recorte, mas a base das políticas públicas de combate à fome no nosso país.

Vitória Régia, presidente e diretora de conteúdo da Gênero e Número

Para chegar às conclusões, o estudo acompanhou quatro mulheres negras que moram na periferia da Grande Recife e são excluídas de direitos como habitação e saúde. A partir das histórias de vida delas, a pesquisa levantou o impacto de fatores que pesam no orçamento e acabam tirando dinheiro dessas famílias para comprar produtos ou bens essenciais.

O estudo combinou a experiência das mulheres com a POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) de 2018, do IBGE, que aponta que 57% das famílias chefiadas por mulheres negras no Nordeste sofrem com algum tipo de insegurança alimentar (de leve a grave). A média nacional para o mesmo grupo populacional é de 51%.

Percentual de insegurança alimentar de famílias chefiadas por mulheres negras no Nordeste Imagem: Gênero e Número