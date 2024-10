Presidente da Câmara de João Pessoa é afastado por suposto elo com facção

Aliado do prefeito e candidato à reeleição, Cícero Lucena, o vereador foi reeleito no último dia 6 com 9.397 votos. Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão em sua casa. Outras três pessoas também foram alvos dos mandados.

Através de ameaças, controle de território e coação para o voto, os investigados teriam exercido influência no pleito eleitoral. Os crimes investigados são: constituição de organização criminosa, uso de violência para coagir o voto, ameaça, lavagem de dinheiro e peculato, dentre outros.

Nota da PF

A investigação conta com o apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

As diligências hoje realizadas visam a obtenção de provas de materialidade e autoria que reforcem os elementos já colhidos durante a investigação policial, objetivando a responsabilização dos envolvidos pelos crimes eleitorais praticados.

Nota da PF

O que diz Dinho Dowsley