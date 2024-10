Prefeito de João Pessoa dedica vitória à esposa e ataca rivais: 'Cretinos'

Entenda o caso

Lauremília e Janine Lucena foram indiciadas pela PF Imagem: Repdroução/Instagram

A PF indiciou a mulher e a filha do prefeito, Janine Lucena, ex-secretária municipal de Saúde. Elas teriam um acordo com membros da facção criminosa Nova Okaida, com quem negociariam cargos na prefeitura. Em troca, os criminosos dariam apoio ao grupo do prefeito e restringiriam o acesso de políticos rivais a comunidades. Outras dez pessoas também foram indiciadas.

Durante as investigações, a PF descobriu diálogos entre a primeira-dama, sua filha e intermediários com integrantes da facção. As conversas tratavam da nomeação de indicados pela facção para cargos públicos. Em troca, se discutia o apoio à reeleição da vereadora Raíssa Lacerda (PSB) e ao prefeito. Raíssa também chegou a ser presa e, poucos dias depois, renunciou à candidatura.

Segundo apurou a PF, a primeira-dama seria a pessoa responsável por dar cargos e gratificações a pessoas ligadas à facção. Diálogos dela e de sua secretária pessoal revelaram que a facção pedia até mudança de nomeações quando um dos membros era preso.