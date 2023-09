Em tese, seria uma desvantagem para o petista ter um indicado por Bolsonaro comandando o TCU em 2026, ano eleitoral. No tribunal de contas, a avaliação é que esses ataques a Oliveira teriam o objetivo de atingir Dantas e enfraquecê-lo na disputa para o STF.

Oliveira é tido no tribunal mais como moderado do que bolsonarista. Prova disso é que ele suspendeu em abril o pagamento do ATS (Adicional por Tempo de Serviço), os quinquênios, a juízes federais. O benefício provocaria rombo de R$ 870 milhões nos cofres da União. O plenário do tribunal confirmou a decisão. Também em abril, Oliveira foi relator de uma decisão sobre o pagamento de honorários a advogados públicos que atendeu aos interesses de Messias.

Fora a guerra de bastidores, o TCU tem tomado decisões que demonstram fidelidade ao governo Lula. No mês passado, o tribunal liberou o governo para renegociar contratos de concessão de rodovias, ferrovias e aeroportos sem precisar realizar nova licitação. O novo entendimento destrava R$ 30 bilhões do orçamento até o fim de 2026, quando termina o mandato de Lula. A projeção do governo é no sentido de liberar um total de R$ 80 bilhões para investimentos nos próximos dez anos.

Do lado da AGU, a pasta comandada por Messias rapidamente anunciou a criação de uma força-tarefa para apurar desvios da Lava Jato, assim como garantir a "reparação" a Lula pelas decisões proferidas na operação. O anúncio foi feito minutos após o ministro Dias Toffoli, do STF, afirmar que a prisão do petista havia sido um dos maiores erros do Judiciário.

Messias lançou ainda um programa para oferecer cursos e bolsas de estudo a pessoas negras em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo é dar condições para que esse grupo possa se preparar e prestar concursos da área da advocacia pública. A iniciativa é uma parceria com o Ministério da Igualdade Racial, de Anielle Franco.

O anúncio foi feito em meio à pressão de setores da esquerda pela nomeação de uma mulher negra ao STF — o lançamento do programa buscou atenuar as críticas ao governo ao mesmo tempo que não mancha a imagem do advogado-geral.