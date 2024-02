STF abre 2024 com discurso de Barroso e bandeira branca ao Congresso

Nesta quinta-feira (1º), o tribunal retoma suas atividades com uma pauta sem potencial de provocar briga com parlamentares. O primeiro processo a ser julgado pede a definição do regime de bens para casamento de pessoas com mais de 70 anos.

Também está na pauta recurso que discute a chamada "revisão da vida toda". Será analisado argumento do INSS contra a decisão que admitiu a aplicação do cálculo mais benéfico para aposentadorias e benefícios de quem contribuía para a previdência antes de novembro de 1999.

Antes disso, a primeira parte da sessão vai marcar o fim do recesso no Judiciário com discursos de Barroso, do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Beto Simonetti.

A cerimônia deve ter cerca de duas horas de duração e contará com a presença dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, além do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o cerimonial, não há discurso previsto para essas autoridades.