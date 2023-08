Segundo o coordenador do Grupo de Trabalho, o procurador federal Junior Fideles, depois de 40 anos de disputas, a relação entre as comunidades e as autoridades estava desgastada. Mesmo assim, houve um trabalho de diálogo que permitiu que o processo seja iniciado.

Fideles aponta que dois aspectos vão nortear os trabalhos:

A garantia de que os direitos dos quilombolas não sejam violados

A possibilidade de que a base possa se expandir, caso o Programa Espacial Brasileiro ganhe uma nova dimensão nos próximos anos.

A área em disputa poderia envolver 12 mil hectares, onde estão cerca de 2 mil pessoas.

O trabalho do grupo deverá ser concluído até abril de 2024, com a apresentação de um relatório com a indicação das diligências, das discussões realizadas, e as propostas de consenso que forem alcançadas e os dissensos.