O governo Lula não considera que seja o momento de o Brasil enviar tropas ao exterior como parte de operações de paz. A avaliação é da cúpula do Palácio do Planalto, que aponta que o mal-estar entre uma parte dos generais e o Executivo pesou para a recusa do governo em negociar o envio de uma missão ao Haiti.

Nos últimos dias, a ONU vem insistindo sobre a necessidade urgente de uma operação que possa estabelecer a paz no país caribenho. O Haiti manteve por mais de uma década uma missão internacional que, na maioria do tempo, foi liderada pelo Brasil.

Mas o fim da presença da ONU em 2017 abriu uma nova etapa de desestabilização, com a explosão de violência e uma disputa pelo poder. Desde o início do ano, mais de 2,4 mil haitianos morreram por conta da violência no país.