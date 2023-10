Na América Latina, fazem parte do bloco os governos da Argentina, Chile, Costa Rica, Equador, Honduras e Uruguai.

De acordo com o Itamaraty, a aliança atua para defender esse segmento da população em debates e votações na ONU, OMS e outras entidades.

"Histórico promotor dos direitos das pessoas LGBTQIA+ nos foros internacionais, o Brasil defende que o princípio da igualdade e o combate a toda e qualquer forma de discriminação passam pelo pleno reconhecimento dos direitos humanos de indivíduos LGBTQIA+ ", afirmou.

Nesta semana, o UOL revelou a decisão do governo Lula de adiar a visita de uma relatora da ONU para direitos das mulheres. Sua postura sobre gênero e sobre o movimento trans é considerado como divergente do posicionamento das autoridades no Brasil.

Oficialmente, o governo diz que está buscando uma nova data para a visita. Mas indicou que isso ocorreria apenas em 2024.