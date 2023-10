O governo brasileiro obteve votos suficientes para voltar ao Conselho de Direitos Humanos da ONU a partir de 2024. A eleição ocorreu nesta terça-feira (10), em Nova York, e o país somou 144 apoios entre 192 votos possíveis. O processo, porém, ficou marcado pela polêmica eleição da China ao órgão — que conta com 47 membros.

Para as três vagas destinadas para a América Latina, existiam quatro candidatos: Peru, República Dominicana e Cuba, além do Brasil. O governo do Peru não obteve votação suficiente.

Cuba superou o Brasil, com 146 votos, contra 137 para a República Dominicana. Os peruanos somaram 108 votos.