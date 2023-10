Guterres, porém, deixou claro que isso não tem como ocorrer. "Os hospitais no sul de Gaza já estão com sua capacidade esgotada e não poderão aceitar milhares de novos pacientes vindos do norte", alertou.

Segundo ele, o sistema de saúde está "à beira do colapso". "Os necrotérios estão transbordando; onze profissionais de saúde foram mortos em serviço; e houve 34 ataques a instalações de saúde nos últimos dias", disse Guterres.

"Todo o território enfrenta uma crise hídrica, pois a infraestrutura foi danificada e não há eletricidade para alimentar bombas e usinas de dessalinização", insistiu.



Pedimos um acesso humanitário à população. Até as guerras tem regras.

António Guterres, secretário-geral da ONU

Guterres, porém, também mandou um alerta ao Hamas, apontando que civis não podem ser usados como escudos e que os reféns precisam ser liberados.

E fez um apelo por um corredor que permita que a população seja atendida. "Precisamos de acesso humanitário imediato em Gaza, para que possamos levar combustível, alimentos e água a todos os necessitados", disse.