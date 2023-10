Volker Türk, chefe de direitos humanos da ONU, também denunciou a situação nesta noite. "As palavras me faltam. Esta noite, centenas de pessoas foram mortas - horrivelmente - em um ataque maciço no Hospital Árabe Al Ahli na Cidade de Gaza, incluindo pacientes, profissionais de saúde e famílias que buscavam refúgio dentro e ao redor do hospital. Mais uma vez, os mais vulneráveis. Isso é totalmente inaceitável", disse.

"Os hospitais são sagrados e devem ser protegidos a todo custo", alertou.

Segundo ele, ainda não se sabe a "escala total dessa carnificina, mas o que está claro é que a violência e as mortes devem cessar imediatamente".

"Todos os estados com influência devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para pôr fim a essa situação terrível. Os civis devem ser protegidos e a ajuda humanitária deve chegar aos necessitados com urgência", insistiu. Para ele, os autores dos ataques devem ser responsabilizados.

Escola da ONU em Gaza é atingida; 6 mortos e dezenas de feridos

O dia ainda foi marcado pelo anúncio de que uma escola mantida pela ONU foi alvo de um ataque, deixando pelo menos seis mortos e dezenas de feridos. A informação é de Philippe Lazzarini, comissário geral da UNRWA, a agência da ONU para Refugiados Palestinos.