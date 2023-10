As forças aéreas israelenses continuaram a atacar também em Khan Yunis e em outras áreas do sul, apesar da diretriz para que a população de Gaza se desloque para o sul.?

A água continua sendo uma questão fundamental, pois as pessoas começarão a morrer sem água.

As preocupações com a desidratação e as doenças transmitidas pela água são grandes, devido ao colapso dos serviços de água e saneamento, incluindo o fechamento da última usina de dessalinização de água do mar em funcionamento em Gaza.

Uma linha de água foi aberta hoje por três horas apenas no sul da Faixa de Gaza, fornecendo água limitada a apenas metade da população de Khan Yunis (cerca de 100 mil pessoas). Isso não resolve as necessidades urgentes de água em outras partes de Khan Yunis, na Área Central e em Rafah. Apenas 14% da população da Faixa se beneficiou dessa abertura de três horas da linha de água.

Em Gaza, são necessários 600 mil litros de combustível por dia para operar as usinas de água e dessalinização. A UNRWA transferiu (em 16 de outubro) alguns de seus suprimentos de combustível existentes - mas muito limitados - que já tinha dentro de Gaza.

Espera-se que as reservas de combustível em todos os hospitais de Gaza durem apenas mais 24 horas. O desligamento dos geradores de reserva colocaria em sério risco a vida de milhares de pacientes.