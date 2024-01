Outra vantagem seria a transformação tecnológica do Brasil na área de nióbio. Para a ministra, o país não pode continuar sendo apenas fornecedor de matéria-prima. O mineral é usado nos supercondutores e o Brasil espera adquirir tecnologia para construir ligas para esses equipamentos

Histórico

O projeto ganhou impulso no governo de Dilma Rousseff (PT). Ainda na década passada, diplomatas brasileiros começaram a mediar a assinatura de uma carta de intenções entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Cern, entidade que entrou para a história com a criação da web há duas décadas e com o maior acelerador de partículas do mundo, que garantiu a confirmação da existência do bóson de Higgs.

Em 2010, um sinal positivo por parte do Cern sobre uma eventual entrada do Brasil foi comemorado como o primeiro passo para a adesão do país. Depois, o então ministro da Ciência, Aloizio Mercadante, chegou a visitar Genebra e prometeu acelerar o processo.

Em 2012, o Cern enviou uma missão para avaliar a situação do país. O resultado foi positivo.

Em 2013, atrasos na comunicação com o governo foram registrados e a cúpula do Cern não escondia a insatisfação com a lentidão no processo. Já naquele momento, o então diretor do Cern e cientista Rolf Heuer, ironizou diante de uma pergunta sobre a falta de uma resposta do governo brasileiro. "Você sabe o que é um buraco negro? É incompreensível a demora do Brasil".