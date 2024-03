Em visita a Lula, Macron evitará Mercosul, mas põe Gaza e Ucrânia na pauta

França viverá "momento brasileiro"

No dia 27 de março, o francês estará em Itaguaí (RJ). Anúncios sobre a cooperação naval devem ser realizados por Macron. O presidente francês segue, então, para eventos empresariais em São Paulo e, no dia 28, será recebido em Brasília.

O governo francês também destaca que essa é a só a primeira de uma série de viagens de Macron ao Brasil. "Vivemos um momento brasileiro", disse um representante do Elysee. Paris acredita que o governo Lula vai ter um papel central nas negociações sobre a governança global nos próximos anos. Macron ainda estará no segundo semestre do ano no Rio, para a cúpula do G20 e, em 2025, para a COP30, em Belém.

Os franceses, na próxima semana, prometem anunciar um pacote financeiro para as obras do Museu Nacional, no Rio, a abertura do Instituto Pasteur em São Paulo e iniciativas no setor de saúde. Haverá ainda um anúncio sobre um projeto de bioeconomia e iniciativas no setor de pesquisa.

Cabeleireiro e falta de reciprocidade: uma relação repleta de polêmicas

A relação entre Brasil e França tem sido cercada de polêmicas e crises. Antes mesmo de Jair Bolsonaro assumir a presidência, no final de 2018, Macron anunciou que apenas assinaria o acordo com o Mercosul se o brasileiro seguisse uma política de proteção à Amazônia.