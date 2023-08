Em conversa com integrante do Prerrogativas, grupo integrado por advogados companheiros, um ministro palaciano de Lula usou a palavra "alforria" ao festejar a indicação da advogada Daniela Teixeira para a vaga de Felix Fischer no Superior Tribunal de Justiça. Ele não se referia apenas à contribuição dada por Lula à causa da emancipação feminina. Disse que há agora no Planalto a percepção de que Lula passou a dispor de "mais liberdade" para acomodar um homem na poltrona de Rosa Weber, que completa em outubro 75 anos, a idade limite para pendurar a toga no Supremo Tribunal Federal.

O auxiliar de Lula disse durante a conversa com o advogado do Prerrogativas que o nome da predileção do presidente para a poltrona de Rosa seria o de Jorge Messias, o advogado-geral da União. Citou como "opção secundária" Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. A suposição de que o envio de uma mulher para o STJ reduzirá a pressão pela escolha de outra mulher para o Supremo é ilusória. Mas Lula parece pautar sua escolha pelo gênero.

Daniela Teixeira será a sétima mulher num colegiado de 33 togas com assento no STJ. No Supremo, há duas mulheres num plenário de 11. Confirmando-se a entrada de um espinho masculino no lugar de Rosa, restará Cármen Lúcia. Numa palestra feita há 15 dias, em Goiás, Cármen deu uma ideia do tamanho da discrepância.