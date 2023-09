Entre 2008 e 2017, ano em que a ação foi protocolada no Supremo pelo PSOL, ocorreram no Brasil 2,1 milhões de internações para tratar complicações decorrentes de abortos mal realizados. A coisa custou R$ 488 milhões ao SUS.

Rosa mencionou aspectos para os quais uma toga feminina tem mais sensibilidade: "...Pouco —ou nada— se fala na responsabilidade masculina na abordagem do tema. E mesmo nas situações de aborto legal as mulheres sofrem discriminações e juízos de reprovação moral tanto do corpo social quanto sanitário de sua comunidade."

Há no Supremo apenas duas mulheres num colegiado de 11. Com a aposentadoria de Rosa, restará Cármen Lúcia. Ironicamente, Cármen foi indicada por Lula em administrações passadas. Hoje, o personagem sinaliza estar mais preocupado com a lealdade do que com o gênero do futuro ministro.

Como que antevendo a escolha de um homem para sua vaga, Rosa Weber revestiu seu voto de rara feminilidade: "Fomos silenciadas!", anotou num trecho em que fala sobre a origem da criminalização septuagenária do aborto.

"Não tivemos como participar ativamente da deliberação sobre questão que nos é particular, que diz respeito ao fato comum da vida reprodutiva da mulher, mais que isso, que fala sobre o aspecto nuclear da conformação da sua autodeterminação, que é o projeto da maternidade e sua conciliação com todos as outras dimensões do projeto de vida digna."