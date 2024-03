Controle acionário da União legitima fala de Lula sobre Petrobras

Kennedy destacou que o fato de o governo possuir mais da metade das ações da Petrobras faz com que Lula possa tomar decisões que ditam os rumos da empresa.

A gente sabe que quem manda na Petrobras é o acionista majoritário, quem manda em uma empresa é quem tem o maior poder acionário daquela empresa. Então quem manda na Petrobras é a União, é o governo federal. Quem representa o governo federal no momento é um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. O governo federal tem 50,26% das ações ordinárias, que são as ações com direito a voto. Kennedy Alencar

O colunista do UOL ainda classificou a discussão sobre a decisão de não distribuir os dividendos como "lobby de quem está interessado em ter dividendos e receber mais e colocar mais dinheiro no bolso", e destacou a necessidade de investimento na Petrobras, até visando a transição energética.

É legítimo um governo que tem uma política de transição energética achar que a maior empresa do Brasil, que é da área de energia, precisa fazer caixa para investir. (...) é absolutamente querer guardar recursos para fazer investimentos, ainda mais em um momento em que estamos falando da transição energética e a Petrobras passar a ser uma empresa de energia, e não apenas de petróleo. A Petrobras não vai ser uma empresa de petróleo para o resto da vida, e se for, a Petrobras está lascada. Ela tem que migrar para ser uma empresa de energia e isso demanda investimentos. Kennedy Alencar

