Datafolha: Reprovação de Lula entre pobres sobe com alta de arroz e feijão

O problema é que, enquanto isso, os itens da cesta básica tiveram forte subida, pela entressafra e pelos problemas conjunturais devido ao casamento do El Niño com as mudanças climáticas. E como ninguém come arcabouço fiscal, com exceção da Faria Lima, isso pesa no bolso e no custo de vida.

O Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) aponta que a cesta subiu em 14 das 17 capitais entre janeiro e fevereiro. Segundo a entidade, o feijão aumentou em todas as cidades analisadas, e o arroz, em 14 delas.

Como venho repetindo aqui, a taxa de desemprego no Brasil vem caindo: foi de 7,6% no trimestre encerrado em janeiro, segundo a PNAD Contínua, sendo que, no mesmo período em 2022, a taxa era de 11,2%. Ao mesmo tempo, a renda do trabalho saltou no ano passado: enquanto o PIB subiu 2,9%, a massa de rendimentos do trabalho aumentou 11,7% - o melhor resultado desde 1995, segundo cálculos do Ipea. Contudo, isso não se traduziu, necessariamente, em percepção de consistente melhora pelos trabalhadores.

Primeiro, o ano passado teve inflação menor (4,62%), mas isso não significa que os preços voltaram a patamares anteriores ao salto inflacionário de 2021 (10,06%) e 2022 (5,79%). Tampouco o aumento na renda compensou a corrosão do poder de compra trazida pela inflação.

Segundo, o preço dos alimentos básicos subiu mais ainda, principalmente por fatores climáticos (o calorento e já citado El Niño). A pesquisa Genial/Quaest, divulgada no início de março, mostrou que a população sentiu a alta do IPCA: questionados sobre os preços dos alimentos no último mês, 73% afirmam que eles subiram.

Repetindo: sim, os indicadores econômicos melhoraram no país com o governo Lula, mas isso não se traduziu em um grande salto para a vida cotidiana, tal como ocorreu nos seus dois primeiros mandatos do petista.