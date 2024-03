Freixo: 'Estava junto ao corpo de Marielle quando recebi a 1ª fake news'

O assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) há seis anos mudou a história do Rio de Janeiro, diz Marcelo Freixo. Atualmente presidente da Embratur, Freixo foi o padrinho político da vereadora, com quem trabalhou por dez anos.

Ele conta que foi ao local do crime assim que soube da morte, logo após o atentado. Os corpos de Marielle e do motorista Anderson Gomes ainda estavam dentro do veículo. E as notícias falsas acerca do trabalho e do caráter da vereadora já começavam a se espalhar pela internet. As mentiras sobre sua trajetória política e pessoal traziam histórias que iam desde a sua conexão com o crime organizado até o uso de drogas.

"As primeiras fake news sobre Marielle surgiram com o corpo dela ainda dentro do carro. É muito violento. A morte da Marielle revela violência muito forte da sociedade", disse Freixo à coluna. "Eu estava ao lado do corpo quando recebi a primeira fake news. Eu vi, vieram me mostrar."