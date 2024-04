Gilmar destravou ação sobre foro 2 dias após caso Marielle chegar ao STF

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), destravou a ação que discute ampliar o foro privilegiado para congressistas dois dias depois de a PGR (Procuradoria-Geral da República) enviar a delação do miliciano Ronnie Lessa para a Corte.

A investigação da morte da vereadora Marielle Franco foi remetida pela PGR ao Supremo em 11 de março, por meio de uma petição em caráter sigiloso. As novas provas colhidas pelos investigadores mencionavam um deputado federal —Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), que depois foi preso.

No dia 13, Gilmar liberou um habeas corpus de outro caso que trata sobre o alcance do foro privilegiado para ser incluído na pauta do plenário virtual. O HC havia sido liberado ao relator com a manifestação da PGR no dia 20 de fevereiro.