PF abre 2 inquéritos para investigar incêndios em Brasília

O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) informa que a estimativa de área queimada dentro do Parque Nacional é de 700 hectares.

A causa do incêndio ainda não é conhecida pelas autoridades, segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Às 14h30 o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal registrava atendimento a 32 chamados de incêndios florestais "concentrados em diversas cidades do DF".

A corporação informa que o fogo na floresta Nacional começou a ser combatido às 11h24 do domingo (15) com auxílio dos brigadistas do ICMBio, do Ibama/PrevFogo (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e do Ibram (Instituto Brasília Ambiental).

Segundo o ICMBIO, 93 brigadistas e bombeiros estão na linha de frente do combate que atinge a unidade de conservação federal.

Os bombeiros informaram que realizaram sobrevoos com drones e aeronaves para monitoramento e identificação de possíveis novos focos de incêndio. "Foram identificados alguns pontos quentes, porém, de material orgânico ainda queimando dentro da área atingida, provocando grande quantidade de fumaça", diz a nota da instituição.