A pressão sobre as meninas brasileiras aumenta porque a seleção masculina, que começou a competir no sábado (30), ficou sem vaga olímpica por equipes por muito pouco. Foram 12 as seleções classificadas, e o Brasil ficou em 13º lugar, atrás de um país em guerra, a Ucrânia. Mas os ginastas brasileiros ainda podem ter três vagas individuais em Paris. Leia em Olhar Olímpico.

Na quarta (4), começa no Vaticano a Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, com a inclusão histórica de mulheres entre os participantes com direito a voto, pela primeira vez. O evento reúne bispos da Igreja Católica do mundo inteiro e também não religiosos (são 464 participantes), sendo que as mulheres já estiveram lá como auditoras. Outra novidade vai ser o uso de tablets para votar. Na pauta das reuniões estão a atitude pastoral diante da comunidade LGBTQIA+, o papel da mulher na Igreja e o casamento sacerdotal, entre outros temas. No sábado, o papa Francisco nomeou 21 novos cardeais.

Libriana. 2 de outubro é dia do aniversário da magistrada Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal desde 2011. Ela presidiu a Corte durante as eleições de 2022 e comandou a reconstrução da sede em tempo recorde, depois do vandalismo dos golpistas em 8 de janeiro. Nesta segunda (2), Rosa Weber completa 75 anos e se aposenta compulsoriamente das atividades no STF.

Melhoras. O Banco Central divulga na segunda (2) o relatório Focus com projeções para a taxa Selic, inflação, PIB e dólar. Na semana passada, o relatório melhorou a projeção para o PIB deste ano, para 2,92%, contra 2,31% de um mês atrás. As expectativas para a inflação ficaram estáveis, em 4,86%.

Exportações e importações. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio apresenta na segunda (2) a balança comercial de setembro. Na primeira metade deste ano, a alta foi de 31,5% em relação ao mesmo período de 2022. Em agosto, o superávit foi de US$ 9,8 bilhões.